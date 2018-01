Shaquille brilha e Lakers marca 2 a 0 O pivô Shaquille O?Neal foi mais uma vez o responsável pela vitória do Los Angeles Lakers na madrugada desta sexta-feira contra o Portland. A equipe derrotou o adversário por 106 a 88 e aumentou a vantagem em 2 a 0 nos playoffs finais da liga norte-americana de basquete. No primeiro jogo os Lakers venceram por 106 a 93. Saquille marcou 32 pontos e teve 12 rebotes; Kobe Bryant e Rick Fox colaboraram com 25 e 19 pontos, respectivamente. Os dois times voltam a jogar no domingo, dia 29. Na outra partida da noite, o Toronto Raptors empatou a série melhor-de-cinco em 1 a 1 ao vencer o New York Knicks por 94 a 74. O destaque do confronto foi Alvin Williams. No primeiro encontro entre as equipes, o Knicks levaram a melhor e venceram por 92 a 85. As duas equipes voltam a jogar no domingo, dia 29.