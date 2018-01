Shaquille lidera a vitória dos Lakers O L.A. Lakers derrotou neste domingo o Phoenix Suns por 109 a 97 e devolveu a derrota sofrida um dia antes diante dos Suns, em Phoenix. O cestinha dos Lakers foi Shaquille O?Neal, com 36 pontos e 16 rebotes. Outro astro que brilhou foi Kobe Bryant, com 31 pontos e 12 rebotes. Esta foi a terceira vitória da equipe nos últimos quatro jogos. Agora, os Lakers somam 14 vitórias em 34 partidas e se aproxima do quatro lugar da Divisão do Pacífico, o Seattle SuperSonics, que tem 16 vitórias em 32 jogos. Mesmo com a derrota, o Phoenix Suns continua na segunda posição do Pacífico. São 21 vitórias e 13 derrotas. Stephon Marbury liderou os Suns com 32 pontos. Outros resultados deste domingo: New Orleans 99 x 84 Toronto San Antonio 94 x 86 L.A. Clippers Portland 92 x 89 New York Sacramento 96 x 70 Miami