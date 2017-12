Shaquille O?Neal é multado pela NBA O pivô Shaquille O?Neal, do Los Angeles Lakers, vai ter de pagar multa de US$ 7.500 por agredir verbalmente o juiz Bob Delaney no jogo de sua equipe contra o Seattle Supersonics, dia 1º de dezembro, pela NBA. Depois de ser punido por ter cometido sua segunda falta técnica, O?Neal não só se recusou a deixar a quadra como continuou discutindo e gritando com o árbitro, tendo de ser retirado pelos companheiros de time. A expulsão foi a primeira do jogador desde 6 de novembro de 1999.