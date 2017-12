Shaquille O?Neal fará cirurgia no pé A estrela do Los Angeles Lakers, Shaquille O?Neal, terá de passar por uma cirurgia na quarta-feira para corrigir uma deformação no dedinho do pé esquerdo. O pivô, de 2,16m, não vai perder nenhum jogo desta temporada. No ano passado, quando o time conquistou o bicampeonato, Shaq ficou fora de seis partidas por causa do problema no dedo.