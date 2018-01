Shaquille recusa jogar na Olimpíada O pivô Shaquille O?Neal, do Los Angeles Lakers, recusou o convite da Federação Norte-Americana de Basquete para jogar pelos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004 (os EUA ainda terão de obter vaga no Pré-Olímpico). O tricampeão da NBA disse que as duas medalhas que ganhou no Mundial de Toronto (CAN), em 1994, e na Olimpíada de Atlanta (EUA), em 1996, são suficientes. A resposta veio após o companheiro de equipe, Kobe Bryant, aceitar o convite.