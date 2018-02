Shawn Marion comanda vitória do Phoenix contra o Seattle O ala Shawn Marion brilhou na vitória do Phoenix Suns sobre o Seattle SuperSonics por 113 a 102, na noite desta terça-feira, no Arizona, em mais uma rodada da temporada regular da NBA. Com 29 pontos e 15 rebotes, Marion liderou a equipe à sétima vitória consecutiva, que consolidou ainda mais a liderança da Divisão do Pacífico - agora com 26 vitórias e apenas oito derrotas. Quem também teve boa atuação foi o armador canadense Steve Nash, que colaborou com 27 pontos e 11 assistências. O brasileiro Leandrinho mais uma vez começou no banco de reservas e, em 29 minutos em quadra, marcou 13 pontos, pegou três rebotes e deu cinco assistências. Na Califórnia, o Cleveland Cavaliers manteve a ponta da Divisão Central ao derrotar o Sacramento Kings por 108 a 98. O astro LeBron James foi o destaque ao marcar 34 pontos. O ala/pivô brasileiro Ânderson Varejão jogou 21 minutos e conseguiu fazer apenas sete pontos. Confira os outros resultados da rodada desta terça: Indiana Pacers 91 x 72 Atlanta Hawks Philadelphia Sixers 89 x 98 Detroit Pistons New Jersey Nets 101 x 86 Toronto Raptors San Antonio Spurs 98 x 84 Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies 128 x 118 Los Angeles Lakers Utah Jazz 105 x 108 Dallas Mavericks Atualizado às 8h09