Silvinha fora do Sul-Americano no Equador A experiente Silvinha, que defende o time de Ourinhos, não irá defender a seleção brasileira feminina de basquete no Campeonato Sul-americano, no Equador, entre os dias 22 e 27 deste mês. Ela está contundida e nem treinará com o grupo que está no CT do COC, em Ribeirão Preto. Silvinha ficará em tratamento, durante três semanas, visando os Jogos Pan-americanos de São Domingos, em agosto, e o Pré-Olímpico, do México, no final de setembro. A contusão de Silvinha é uma ?fascite plantar? no pé esquerdo, uma inflamação que estava afetando, inclusive, o pé direito da jogadora, segundo informações da médica da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Ana Maria Visconti. Assim, o técnico Antônio Carlos Barbosa fica sem mais uma opção na fase de preparação. Silvinha chegaria em Ribeirão Preto hoje, após a decisão do Campeonato Paulista, vencido por Americana, mas agora fará tratamento para integrar a seleção de Barbosa apenas na segunda fase de treinamentos, em julho. Outros problemas atrapalham a formação da equipe: Alessandra recupera-se de cirurgia de vesícula e Leila está entrando em forma depois da quase quatro anos parada. Érika e Kátia Regina treinam com a equipe sub-21, em Americana. Menos mal que o Sul-americano é uma competição fraca. A CBB divulgou hoje o calendário de jogos do Sul-americano. Os adversários são, na seqüência, Chile (dia 22), Venezuela (23), Peru (24), Argentina (25) e Equador (26). As duas seleções primeiras colocadas decidirão o título no dia 27. O Brasil ganhou 18 dos 27 campeonatos realizados anteriormente. A Argentina é a adversária mais forte. "Será uma preparação para o Pan", diz a pivô Êga. "A Argentina é o único adversário que bate de frente com o Brasil", reconhece ela. "Mas vamos encarar como um teste", emendou Êga, de Americana, que chegou hoje e já treinou.