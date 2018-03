Silvinha retoma treinos na seleção Após duas semanas de tratamento, a ala Silvinha está animada para recuperar o tempo perdido na seleção brasileira feminina de basquete. "Fiquei tanto tempo sem descanso, férias, que nem senti as duas semanas afastada dos treinos. A parada foi boa para o meu corpo", revelou a jogadora. Assim, ela encarou a não participação do Sul-americano do Equador como positiva, pois teve tempo para recuperar-se da inflamação no pé esquerdo. "Foi o melhor momento que escolhi para a parada, pois já estou sem dor e 100% recuperada", afirmou Silvinha, pensando nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo e, principalmente, no Pré-Olímpico do México, em setembro. "O mais importante é conseguir a vaga para a Olimpíada." Na segunda etapa de treinos, no CT do COC, em Ribeirão Preto, Silvinha iniciou nesta quinta-feira a sua trajetória para firmar-se no grupo do técnico Antônio Carlos Barbosa e considerou importante os quatro amistosos contra a Rússia, ainda neste mês. "A Rússia é a atual vice-campeã mundial e fortíssima. E, nesses confrontos, a tendência é crescermos e aprendermos mais", garantiu.