Símbolo do Thunder na NBA, Collison deixa o basquete após 15 anos na franquia

Um dos principais símbolos da história do Oklahoma City Thunder, Nick Collison está deixando o basquete. Nesta quinta-feira, o ala/pivô de 37 anos anunciou a aposentadoria, após ver a franquia cair na primeira rodada dos playoffs da NBA, para o Utah Jazz.

+ Confira o noticiário da NBA

Collison nunca foi uma referência técnica, mas se destacou pela vontade demonstrada em quadra, a marcação e, principalmente, a lealdade à equipe. Ele participou de todas as dez temporadas da história do Thunder e é, inclusive, o único remanescente dos tempos de Seattle Supersonics. Afinal, jogou cinco anos pelo time antes que a franquia fosse para Oklahoma City, em 2008/2009.

O reconhecimento a Collison é tanto que ele ganhou o apelido de "Senhor Thunder". Foi justamente assim que o site da franquia o chamou, com o anúncio de sua despedida: "Obrigado, Sr. Thunder". "Eu tive muita gente boa ao meu lado. Eu trabalhei muito duro também, e as coisas saíram do meu jeito. Sou muito grato pela carreira que tive."

Ao longo destes 15 anos, Collison atuou ao lado de nomes como Ray Allen, Rashard Lewis, Kevin Durant, Russell Westbrook, Serge Ibaka, James Harden, Carmelo Anthony e Paul George. Em 2011/2012, ajudou a levar o Thunder para a decisão da NBA, a única de sua carreira, na qual foi derrotado pelo Miami Heat.

"Eu amo meus companheiros. O que vou mais sentir falta é dos momentos com eles", afirmou o jogador, que entrou para um seleto grupo. Ele é apenas entre cinco nomes que passaram as últimas 15 temporadas da NBA atuando pelo mesmo time, ao lado de Dirk Nowiztki (Dallas Mavericks), Udonis Haslem (Miami Heat), Manu Ginóbili e Tony Parker (ambos San Antonio Spurs).