Site do Wizards aponta volta de Jordan Por 1 hora e 30 minutos, Michael Jordan figurou no site oficial do Washington Wizards entre os atletas do time para a próxima temporada da NBA. Tim Frank, porta-voz da liga norte-americana de basquete profissional, explicou que o departamento elaborava alguns preparativos para o caso dele retornar mesmo às quadras. O nome do jogador e informações da sua carreira foram retirados após a constatação do "erro". Michael Jordan treina há meses para entrar em forma e, em conversa informal com jornalistas, revelou que voltará a NBA. Mas ainda não confirmou oficialmente a sua decisão. Aos 38 anos, Jordan já conquistou seis títulos da NBA - todos pelo Chicago Bulls. A simples menção do seu nome no site do Wizards congestionou a central telefônica da equipe, conforme contou o porta-voz do time de Washington, Matt Williams.