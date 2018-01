Sixers aprova dupla Iverson-Mutombo O técnico Larry Brown aprovou a dupla Allen Iverson e Dikembe Mutombo. O africano Mutombo estreou no Philadelphia Sixers na rodada de sexta-feira na NBA, a Liga Profissioal de Basquete dos Estados Unidos, e produziu dividendos imediatos. A dupla pode levar os Sixers ao primeiro título desde 1983. Iverson foi o cestinha, ao marcar 43 pontos. Mutombo fez 17 pontos, pegou 13 rebotes e deu cinco tocos para a vitória dos Sixers por 99 a 78 contra o Detroit Pistons. Dois jogos terminaram na porrogação: o Sacramento venceu o Toronto no terceiro tempo extra por 119 a 118; o New York Knicks perdeu, em casa, para o Phoenix por 88 a 84.