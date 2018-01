Sixers campeões na Divisão Atlântico O Philadelphia Sixers conquistou o título de campeão da Divisão Atlântico da Conferência Leste da NBA ao vencer o Cleveland Cavaliers por 96 a 88, na rodada de sexta-feira à noite da liga norte-americana de basquete. Com 53 vitórias e 23 derrotas, os Sixers não podem mais ser alcançados na divisão. Apesar de simbólico, o título representa muito para a equipe, que não terminava como primeiro da divisão desde 1990 e ganha moral para a disputa dos playoffs. Além disso, o Philadelphia busca melhorar ainda mais a campanha para ter a vantagem do mando de campo na fase decisiva. Outro destaque da rodada foi a vitória por 100 a 96 do já classificado Los Angeles Lakers sobre o Boston Celtics. Com o resultado, os Celtics correm perigo de não conseguir se classificar para a fase decisiva. O time disputa a última vaga da Conferência Leste. Outros resultados: Miami 81 x 76 Charlotte Toronto 108 x 100 Orlando Indiana 100 x 93 Chicago Minnesota 101 x 88 Phoenix Sacramento 118 x 90, Vancouver Portland 122 x 91 Golden State LA Clippers 113 x 110 Milwaukee