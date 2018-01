Sixers e Kings quase classificados Sacramento Kings e Philadelphia Sixers venceram fora de casa nesta segunda-feira e estão a uma vitória de se classificar para a próxima fase dos playoffs de NBA. As duas equipes têm agora três vitórias na série melhor-de-sete. Seus oponentes venceram apenas uma partida. O Philadelphia derrotou o New Orleans Hornets por 96 a 87 e pode decidir a série na quarta-feira diante da sua torcida. Allen Iverson foi o cestinha dos Sixers, com 22 pontos, seguido de Eric Snow, que anotou 17. Para o New Orleans a derrota foi um péssimo negócio. Agora terá que vencer as últimas três partidas para avançar nos playoffs. Em Salt Lake City, o Sacramento venceu o Utah Jazz por 99 a 82 e também poderá decidir sua classificação em casa, na quarta. O iugoslavo Peja Stojakivic liderou o ataque dos Kings, com 27 pontos. Destaque também para Chris Webber, que marcou 26. Pelo Jazz, o veterano Karl Malone foi o destaque, com 24 pontos.