Sixers e Lakers seguem bem na NBA Sixers de Philadelphia, San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers venceram seus jogos na madrugada deste sábado em mais uma rodada da NBA, a liga norte-americana de basquete. Liderados por Allen Iverson, com 38 pontos marcados, os Sixers derrotaram o Cleveland Cavaliers por 79 a 68 enquanto o San Antonio Spurs derrotou com facilidade o Indiana Pacers por 97 a 79, com destaque para a atuação de Tim Duncan. Ambas as equipes venceram sua sétima partida consecutiva no torneio. O Los Angeles Lakers continua bem na competição e venceu o seu quarto jogo consecutivo. A vítima dessa vez foi o Golden State Warriors, por 106 a 90. O Atlanta Hawks derrotou O Detroit Pistons por 106 a 99 e Shareef Abdur-Rahim estabeleceu a melhor marca individual da competição ao fazer 50 pontos no confronto. Nos demais jogos, o Dallas Mavericks bateu o Miami Heat por 104 a 94, o Toronto Raptors venceu o Boston Celtics por 91 a 89, o Orlando Magic passou pelo Charlotte Hornets por 109 a 99, o Utah Jazz ganhou do Los Angeles Clippers por 106 a 101 e o Portland Trail Blazers venceu o Denver Nuggets por 97 a 90. O Phoenix Suns ganhou do Memphis Grizzlies por 103 a 89 e o Seattle Supersonics venceu o Houston Rockets por 99 a 81.