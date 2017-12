Sixers e Lakers vencem na NBA Apenas duas partidas foram disputadas na noite desta quinta-feira pela liga de basquete norte-americana, a NBA. O Philadelphia Sixers derrotou em casa o Chicago Bulls, por 83 a 82. Foi a primeira derrota do técnico Scott Skiles à frente do Bulls, que teve oportunidade de virar o placar e vencer quando faltava pouco mais de um segundo para o encerramento do jogo. Em Dallas, o LA Lakers venceu o Mavericks, na casa do adversário, por 114 a 103. Os Lakers estão a oito partidas sem perder na atual temporada.