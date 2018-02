Sixers e Nets vencem na NBA A briga para liderar a Divisão do Atlântico continuou acirrada na noite desta terça-feira na NBA. O líder New Jersey Nets derrotou fora de casa o Boston Celtics por 87 a 74 e manteve seu status, com 41 vitórias e 26 derrotas. Os Celtics também não mudaram de posição. A equipe está em terceiro lugar, com 38 vitórias e 29 derrotas. Richard Jefferson marcou 27 pontos para os Nets e Paul Pierce, dos Celtics, 23. O Philadelphia Sixers confirmou seu favoritismo e venceu fácil a fraca equipe do Miami Heat, em Miami. Os Sixers derrotaram o Heat por 103 a 93 e conquistou sua quarta vitória consecutiva. Allen Iverson foi o cestinha dos Sixers, com 32 pontos. O resultado deixa o Philadelphia na vice-liderança isolada do Atlântico, com 40 vitórias e 26 derrotas. Wizards - Pela mesma Divisão, o Washington lutou muito, mas não conseguiu segurar o Detroit Pistons, líder da Divisão Central, em Washington. A equipe foi derrotada na prorrogação por 94 a 90 e está em quinto lugar no Atlântico. Chauncey Billups foi o cestinha dos Pistons, com 26 pontos. Jerry Stackhouse e Michael Jordan lideraram os Wizards, marcando juntos 51 pontos.