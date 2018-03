Sixers ficam a uma vitória da final O Philadelphia 76?ers está a uma vitória da final da NBA. Na madrugada desta quinta-feira, a equipe venceu o Milwaukee Bucks por 89 a 88, em casa, e fez 3 a 2 na série melhor-de-sete jogos das finais da Conferência Leste da Liga. Com quatro pontos nos últimos dois minutos, Eric Snow, que jogou com o tornozelo quebrado, foi decisivo para a vitória do Sixers. As duas equipes voltam a jogar na sexta-feira, em Milwaukee. Pela Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers já está garantido na final da Liga e só espera a definição do seu adversário.