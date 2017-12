Sixers mantêm boa fase na NBA Allen Iverson, com 42 pontos, foi o principal destaque na vitória, na noite de quarta para quinta-feira, do Philadelphia Sixers sobre o Toronto Raptors, por 121 a 115. Foi a sexta vitória consecutiva da equipe de Filadélfia na temporada 2005/2006 da NBA. Outros resultados: Boston Celtics 100 Seattle Supersonics 113; Charlotte Bobcats 122 Indiana Pacers 90; New Orleans Hornets 81 Denver Nuggets 91; Phoenix Suns 103 Memphis Grizzlies 115; Los Angeles Lakers 97 New York Knicks 92; Portland Trail Blazzers 96 Chicago Bulls 93; Golden State Warriors 85 Milwaukee Bucks 90.