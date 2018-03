Sixers, Pistons, Kings e Mavs empatados Depois de duas derrotas consecutivas, em Detroit, o Philadelphia Sixers aproveitou suas duas partidas em casa para empatar por 2 a 2 com o Detroit Pistons a série melhor-de-sete das semifinais da Conferência Leste da NBA. Na noite deste domingo, os Sixers venceu os Pistons por 95 a 82 com mais uma partida impecável de Allen Iverson, que marcou 36 pontos e fez 11 assistências. No sábado, Iverson fez 25 pontos. Pelo Detroit, Richard Hamilton foi o cestinha, com 30 pontos. A quinta partida será em Detroit, na quarta-feira. Kings - O Sacramento Kings derrotou em casa o Dallas Mavericks por 99 a 83 e empatou a série por 2 a 2. A partida foi bem diferente do que a disputada no domingo, quando os Mavericks precisaram de duas prorrogações para vencer. Desta vez, o Sacramento liderou o tempo todo. No final do primeiro tempo, os Kings tinham uma vantagem de 15 pontos. Hedo Turkoglu liderou os Kings, com 17 pontos, e Michael Finley e Raja Bell fizeram 16 pontos cada para os Mavericks. O quinto jogo será em Dallas, na terça-feira. Nets - Nesta segunda, em Boston, o New Jersey Nets poderá ser o primeiro time a se classificar para as finais das Conferências. Os Nets têm 3 vitórias, enquanto que o Boston Celtics continua sem vencer nas semifinais do Leste. classificação