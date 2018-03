Sixers saem na frente do Milwaukee O Philadelphia 76?ers levou a melhor no primeiro confronto com o Milwaukee Bucks nas finais da Conferência Leste da NBA. Jogando em casa, os Sixers ganharam por 93 a 85 e fizeram 1 a 0 na série melhor-de-sete jogos. O grande destaque foi, mais uma vez, Allen Iverson, que não marcou nenhum ponto no primeiro quarto da partida, mas depois garantiu a vitória do Philadelphia com seus 34 pontos. As duas equipes voltam a jogar na quinta-feira, novamente na Filadélfia.