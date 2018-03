Sixers vencem Bucks e empatam série Enquanto o Los Angeles Lakers arrasou o San Antonio Spurs na Conferência Oeste e já garantiu vaga na final da NBA, no lado Leste o equilíbrio está prevalecendo na série melhor-de-sete jogos. Nesta segunda-feira, em Milwaukee, a equipe da casa não resistiu ao Philadelphia 76?ers e perdeu por 89 a 83. Agora, o duelo está 2 a 2 e Sixers e Bucks voltam a jogar quarta-feira, na Filadélfia. Depois de desfalcar o Sixers no último jogo contra o Bucks, que se aproveitou do fato para vencer, Allen Iverson voltou ao time da Filadélfia e foi decisivo para a vitória desta segunda-feira. Apesar de ainda não estar completamente recuperado de sua contusão nas costas, ele marcou 28 pontos e deu 8 assistências. Outro destaque do Sixers foi o pivô Dikembe Mutombo, com 17 pontos e 15 rebotes. Do lado do Bucks, Glenn Robinson bem que fez sua parte, marcando 20 pontos, pegando 10 rebotes e dando 5 assistências. Mas, as outras duas estrelas do time ficaram abaixo de suas médias. Ray Allen e Sam Cassell fizeram apenas 14 pontos cada para a equipe de Milwaukee.