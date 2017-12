Sixers vencem e chegam à final da NBA Los Angeles Lakers e Philadelphia 76?ers farão a grande final da temporada 2000/2001 da NBA. Neste domingo, a equipe da Filadélfia conquistou o título da Conferência Leste ao derrotar o Milwaukee Bucks por 108 a 91. Com esse resultado, os Sixers fecharam a série melhor-de-sete jogos em 4 a 3 e irão duelar com o campeão do Oeste, o time de Shaquille O?Neal e Kobe Bryant. O Philadelphia contou mais uma vez com a estrela de Allen Iverson para chegar à final da liga. Na 7ª partida do confronto com o Milwaukee, ele conduziu o time com mais uma atuação histórica: 44 pontos. Outro destaque do Sixers foi o pivô Dikembe Mutombo, com seus 22 pontos, 17 rebotes e 7 tocos que não deram chances ao trio de cestinhas do Bucks: Glenn Robinson (24 pontos), Sam Cassell (20) e Ray Allen (26). A decisão do título da NBA entre Philadelphia e Lakers, também numa série melhor-de-sete jogos, começa na quarta-feira, em Los Angeles.