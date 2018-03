Sixers vencem e se classificam na NBA O próximo domingo corre o risco de ser uma data histórica na NBA. Se o time do Portland Trail Blazers conseguir derrotar o Dallas Mavericks no último jogo da série melhor-de-sete que as duas equipes disputam pela primeira fase dos playoffs da liga norte-americana de basquete, terá se tornado a primeira franquia a vencer a série depois de perder as três primeiras partidas. Na noite desta sexta-feira, os Blazers empataram a disputa ao vencer, em casa, os Mavs pelo placar de 125 a 103. Agora, cada um dos lados tem três vitórias e quem vencer o jogo de amanhã passa para as semifinais da Conferência Oeste. Em outro jogo da noite, em Orlando, o time local perdeu para o Detroit Pistons por 103 a 88. A vitória do time de Michigan também empatou a série em três partidas e forçou o sétimo jogo, que acontecerá neste domingo, em Detroit. Se vencer, os Pistons podem se tornar a sétima equipe na história a vencer uma série melhor-de-sete depois de estar perdendo por três a um. Por fim, em New Orleans, o time da casa, o New Orleans Hornets perdeu o jogo frente ao Philadelphia 76ers por 107 a 103 e deu adeus à competição. Com o resultado, os Sixers fecharam a série em quatro vitórias contra duas. Na Conferência Leste já estão com vaga garantida nas semifinais, além dos próprios Sixers, o New Jersey Nets e o Boston Celtics. Já no Oeste, as equipes do San Antonio Spurs, Sacramento Kings e Los Angeles Lakers aguardam o último classificado.