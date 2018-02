Smith brilha e marca 25 pontos no triunfo do Hawks na NBA

O ala Josh Smith, que recebeu o prêmio de Jogador da Semana na Conferência Leste, foi o líder do Atlanta Hawks na vitória por 98 a 87 sobre o Orlando Magic, pela temporada regular 2008. Em grande forma, Smith somou 16 rebotes, cinco assistências, quatro tocos e quatro roubadas de bola. O Hawks (10 vitórias e 10 derrotas) chegou à terceira vitória consecutiva, todas fora de casa. O Hawks contou com o apoio do ala-armador Joe Johnson, com 24 pontos. O ala turco Hede Turkoglu liderou o ataque do Magic (16 vitórias e 6 derrotas), com 22 pontos. O pivô Dwight Howard faz 14, com 18 rebotes, mas não evitou a segunda derrota consecutiva da equipe.