Sobral é dispensado pelos Nuggets antes da pré-temporada Antes mesmo de estrear na pré-temporada da NBA, o ala brasileiro Jefferson Sobral foi dispensado pelo Denver Nuggets, segundo informou o vice-presidente de operações Mark Warkentien. O jogador havia assinado contrato com o clube do Colorado na quarta-feira passada e seria companheiro do pivô Nenê. Esta foi a terceira vez que Sobral, que estava no Harlem Globetrotters, tenta ingressar na liga norte-americana de basquete. Antes ele havia disputado uma pré-temporada pelo Los Angeles Lakers e teve uma breve passagem pelo Seattle Supersonics, mas também não disputou nenhuma partida oficial do campeonato. Além de Sobral, a diretoria do Denver Nuggets também decidiu dispensar os armadores Larry Ayuso, da seleção de Porto Rico, e Corey Williams. O brasileiro seria reserva do astro Carmelo Anthony e teria que disputar espaço com o lituano Linas Kleiza, escolhido no "draft". Os Nuggets enfrentam nesta terça-feira o Efes Pilsen, da Turquia, no Ginásio Pepsi Center, em Denver. A partida vai marcar a volta de Nenê, que perdeu toda a temporada passada por causa de uma operação no joelho direito. Com o corte de Jefferson Sobral, que é irmão de Marta e Leila - as duas já defenderam a seleção brasileira -, a próxima temporada da NBA deverá contar com cinco jogadores: o ala-armador Leandrinho (Phoenix Suns), os pivôs Nenê (Denver Nuggets), Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers) e Rafael ´Baby´ Araújo (Utah Jazz) e o ala Marquinhos (New Orleans-Oklahoma Hornets).