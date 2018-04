Splitter anota 'double-double', mas Spurs é derrotado pelo Knicks

Talvez nem o mais otimista torcedor do New York Knicks esperasse uma vitória na rodada de terça-feira da NBA. Mas diante do atual campeão San Antonio Spurs, que vinha embalado com sete vitórias nas últimas oito partidas, a equipe de pior campanha na temporada surpreendeu e conseguiu o triunfo por 104 a 100, na prorrogação, para delírio do Madison Square Garden.

Foi somente a 14.ª vitória do Knicks, mesmo sem o lesionado Carmelo Anthony, ainda na última colocação da Conferência Leste. Já o Spurs é o sétimo do Oeste, com 41 triunfos. "Nós não respeitamos o jogo, não respeitamos nosso adversário. Foi um desempenho patético e espero que todos os jogadores estejam envergonhados", disparou o técnico do Spurs, Gregg Popovich.

Com o jogo empatado a cinco segundos para o fim, o Spurs teve a chance da vitória nas mãos de Kawhi Leonard, mas ele errou o arremesso. Na prorrogação, os erros de passe da equipe e a defesa adversária definiram o resultado. Mesmo com a derrota, Tiago Splitter se destacou ao anotar um "double-double", com 12 pontos e 13 rebotes. Pelo Knicks, destaque para o russo Alexey Shved, com 21 pontos, o calouro Langston Galloway, com 22, e o pivô Andrea Bargnani, com 16, além de 10 rebotes.

Quem também acabou surpreendido na terça foi o Memphis Grizzlies. Vice-líder do Oeste, o time do Tennessee sofreu sua 21.ª derrota na temporada diante do Detroit Pistons, fora de casa, por 105 a 95. Foi apenas o 24.º triunfo do Pistons, que teve em Reggie Jackson seu destaque, com 23 pontos e incríveis 20 assistências. Pelo Grizzlies, o cestinha foi Jeff Green, com 21 pontos.

Mas as surpresas da noite acabaram por aí e os outros três times que brigam pelos playoffs no Oeste e entraram em quadra na terça saíram vencedores. Quarto colocado da conferência, o Houston Rockets despachou o Orlando Magic por 107 a 94. James Harden anotou somente 17 pontos, mas Donatas Motiejunas compensou com 23. O cestinha saiu do lado do Magic: Victor Oladipo, com 29 pontos.

Em quinto no Oeste, o Los Angeles Clippers também venceu na terça. Depois de abrir 22 pontos de vantagem no terceiro quarto, a equipe vacilou e viu o Charlotte Hornets encostar, mas ainda assim triunfou por 99 a 92, em casa. O cestinha foi J.J. Redick, com 23 pontos, enquanto Chris Paul contribuiu com 21.

No último jogo do dia, o New Orleans Pelicans conseguiu sua 37.ª vitória, igualou a campanha do oitavo colocado do Oeste, Oklahoma City Thunder, e entrou de vez na briga pelos playoffs. Anthony Davis marcou 20 pontos e 12 rebotes e impulsionou o suado triunfo por 85 a 84 diante do Milwaukee Bucks.

