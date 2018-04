Splitter é cestinha em vitória do Spurs sobre o Hornets

SAN ANTONIO - O brasileiro Tiago Splitter foi decisivo para que o San Antonio Spurs conquistasse a 15ª vitória consecutiva como mandante na temporada 2012/2013 da NBA. Na rodada de quarta-feira, o pivô foi o cestinha do triunfo da equipe texana por 106 a 102 sobre o New Orleans Hornets. Splitter anotou 25 pontos, obteve sete rebotes e deu uma assistência nos 32 minutos em que permaneceu em quadra.

Assim, o brasileiro teve atuação fundamental pelo Spurs, que triunfou nos últimos seis jogos e superou as ausências de Tim Duncan, com dores no joelho esquerdo, e do técnico Gregg Popovich, afastado por uma doença não revelada. Tony Parker também se destacou pela equipe, com 24 pontos e 13 assistências. Eric Gordon fez 17 pontos para o Hornets e Greivis Vásquez somou 15 pontos e 11 assistências. O Spurs está na vice-liderança da Conferência Oeste da NBA, com 34 vitórias e 11 derrotas, enquanto o Hornets é o lanterna.

Em partida definida apenas na prorrogação, o Miami Heat venceu o Toronto Raptors por 123 a 116, na noite de quarta, em casa. Dwyane Wade foi o cestinha da partida com 35 pontos, além de ter dado sete assistências. Já LeBron James conseguiu o 34º "triple-double" da sua carreira ao somar 31 pontos, 11 assistências e 10 assistências para o Heat, que chegou a estar perdendo por uma diferença de 15 pontos.

Chris Bosh também se destacou pelos atuais campeões da NBA, com 12 pontos e 12 rebotes. O desempenho no garrafão, aliás, foi um dos responsáveis pelo triunfo do Heat. A equipe de Miami conseguiu 53 rebotes, contra apenas 29 do Raptors. Alan Anderson foi o principal destaque da equipe canadense, com 20 pontos.

Em péssimo momento, o Los Angeles Lakers sofreu a sua quarta derrota consecutiva na temporada 2012/2013 da NBA e a 10ª nos últimos 12 jogos ao ser batido pelo Memphis Grizzlies, fora de casa, por 106 a 93. Esta também foi a sétima derrota seguida do time da Califórnia como visitante.

Além do revés, o Lakers perdeu o pivô Dwight Howard, contundido, por causa de dores no ombro. Apesar disso, Kobe Bryant foi o cestinha da partida com 29 pontos. Darrell Arthur anotou 20 pontos para o Grizzlies, Rudy Gay somou 12 pontos e 11 rebotes, enquanto Zach Randolph terminou o duelo com 12 pontos e 10 rebotes.

Equipe de melhor campanha na temporada 2012/2013 da NBA, o Oklahoma City Thunder perdeu na noite de quarta para o Golden State Warriors por 104 a 99, fora de casa. Stephen Curry somou 31 pontos e sete assistências, enquanto David Lee terminou a partida com 22 pontos e 13 rebotes para o time da Califórnia, que venceu o terceiro jogo consecutivo. Kevin Durant foi o cestinha do duelo com 33 pontos.

O Utah Jazz bateu, em casa, o Washington Wizards por 92 a 88, na noite de quarta. Paul Millsap anotou 16 pontos e obteve 15 rebotes, enquanto Al Jefferson somou 11 pontos e 10 rebotes para o Jazz, que chegou a ter uma vantagem de 22 pontos, permitiu a reação do Wizards, mas acabou vencendo. Martell Webster anotou 15 pontos para o time de Washington, enquanto o brasileiro Nenê Hilário somou nove pontos, oito rebotes e duas assistências em 28 minutos.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Bobcats 92 x 104 Atlanta Hawks

Miami Heat 123 x 116 Toronto Raptors

Chicago Bulls 85 x 82 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 106 x 93 Los Angeles Lakers

Houston Rockets 95 x 105 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 83 x 91 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 106 x 102 New Orleans Hornets

Utah Jazz 92 x 88 Washington Wizards

Sacramento Kings 96 x 106 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 100 x 80 Indiana Pacers

Golden State Warriors 104 x 99 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Orlando Magic x Toronto Raptors

Boston Celtics x New York Knicks

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers