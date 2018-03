Splitter se machuca, mas seu time avança no Espanhol

O pivô brasileiro Thiago Splitter sofreu uma contusão na mão nesta terça-feira, durante a vitória de sua equipe, o TAU Cerâmica, sobre o Pamesa Valência por 82 a 61, nesta terça-feira, que classificou o time basco para as semifinais da Liga ACB, o Espanhol de basquete. Ele não atuou até o fim da partida, a última da série melhor-de-três, mas foi o segundo cestinha da equipe, com 16 pontos, além de pegar cinco rebotes, dar cinco assistências e roubar quatro bolas. O TAU enfrenta nas semifinais o Unicaja. Na outra semifinal jogam DKV Joventut e Barcelona, que eliminou em dois jogos o Iurbentia Bilbao, de Marcelinho Huertas. A contusão, no entanto, não deve tirar Thiago Splitter da lista do técnico Moncho Monsalve para o Pré-Olímpico da Grécia. O anúncio será feito nesta quarta-feira, às 16 horas, na sede da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), no Rio.