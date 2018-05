Sport recebe Americana em busca de reação na final da LBF

RECIFE - O Sport Recife, atual campeão da Liga de Basquete Feminino, precisa reagir neste sábado, na Ilha do Retiro, se quiser continuar sonhando com o bicampeonato do torneio. O time pernambucano saiu em desvantagem na final, contra a Americana, na repetição da final do ano passado. A segunda partida da série melhor de três começa às 13 horas.

A equipe paulista abriu a série com uma vitória por 62 a 55, em casa, no sábado passado. "Creio que o aspecto coletivo foi importante no primeiro jogo. Cada jogadora desempenhou bem o papel que estava designado, dando o seu melhor", disse a ala-armadora Karla. "Para o segundo jogo da série, treinamos forte. Sabemos que será uma partida muito complicada."

O técnico do Sport, Roberto Dornelas, disse que o foco do trabalho nesta semana foi para a correção de falhas defensivas. "O trabalho foi produzido em cima do que Americana executou em quadra. No jogo anterior erramos na leitura do jogo, especialmente com relação a defesa que eles aplicaram, e também cometemos algumas falhas na parte defensiva."

Como tem ocorrido em todas as partidas da equipe pernambucana, a expectativa é de ginásio lotado. Para Dorneles, isso será fundamental na busca para reação. "Tenho certeza que o nosso ginásio estará cheio. Isso engrandecerá ainda mais a série, com duas grandes equipes e jogos acirrados."

Caso o terceiro confronto seja necessário, o duelo continua no Recife e está marcado para segunda-feira, às 18h45.