Sport Recife ganha do Londrina pelo Nacional masculino A nona semana do Nacional masculino de basquete terminou nesta terça-feira com a vitória do Sport Recife por 82 a 73 sobre o Inesul/Londrina, em Londrina (PR). Os cestinhas da partida foram Ycaro, do Londrina, e Luiz Carlos ?Todão?, do Sport, com 20 e 17 pontos, respectivamente. Com esse resultado, o time pernambucano está na oitava posição do Grupo B, com 20% de aproveitamento em dez jogos (duas vitórias e oito derrotas), enquanto a equipe paranaense é a nona colocada, com nove derrotas em nove partidas. Por causa do Carnaval, o Nacional volta a ter partidas somente no dia 3 de março.