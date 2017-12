Sprewell processa jornal de Nova York Como se não bastassem os problemas que têm com o New York Knicks, o ala Latrell Sprewell agora se envolveu em uma batalha judicial contra o jornal New York Post. O polêmico jogador anunciou, nesta segunda-feira, que processa o diário nova-iorquino em US$ 40 milhões por ?publicar histórias falsas? com relação a sua contusão na mão direita. Há duas semanas, os Kinicks multaram Sprewell em US$ 250 mil por não informar a tempo sobre sua fratura no dedo mínimo da mão direita, ocorrida em 20 de setembro, 15 dias antes do início dos treinamentos. O New York Post, citando fontes anônimas, publicou dia 4 de outubro que Sprewell teria se machucado em seu iate recentemente comprado.