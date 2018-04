Spurs acerta com veterano Tracy McGrady para playoffs A um dia para o fim da temporada regular da NBA, o San Antonio Spurs surpreendeu e anunciou a contratação do veterano ala/armador Tracy McGrady, que estava no basquete chinês. O jogador de 33 anos chega para a disputa dos playoffs com o time texano, que está confirmado como segundo colocado da Conferência Oeste.