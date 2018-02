Spurs amplia melhor seqüência, e Heat confirma boa fase Se o San Antonio Spurs é a equipe com a melhor seqüência atual na NBA, o campeão do ano passado, o Miami Heat, não fica muito atrás e mostra a melhor série da Conferência Leste. A equipe de San Antonio continua como uma máquina. Com um ataque equilibrado, venceu por 93 a 84 o Los Angeles Clippers, na sua 13.ª vitória consecutiva. O Spurs (46-18) não perde desde 11 de fevereiro e se aproxima do Phoenix Suns na luta pelo segundo lugar da Conferência Oeste. O armador francês Tony Parker, com 25 pontos, liderou o San Antonio Spurs, que venceu as quatro partidas desta temporada contra o Clippers. Já Heat continua em alta e venceu por 88 a 86 o Utah Jazz. Com sete vitórias seguidas, está no segundo lugar da Divisão Sudeste. O armador Jason Williams liderou o ataque com 15 pontos e o Heat saiu de uma desvantagem de 17 pontos. Também na Conferência Leste, o líder Detroit Pistons continua somando vitórias - com três seguidas - depois de bater por 101 a 97 o Seattle Supersonics. O pivô Chris Webber anotou 24 pontos para o Pistons. O Cavaliers, mesmo sem seu astro LeBron James, vai na cola do Pistons, e derrotou por 124 a 100 o Sacramento Kings. O ala-armador iugoslavo Sasha Pavlovic anotou 25 pontos. O time tem seis vitórias seguidas, sua seqüência mais ampla nesta temporada. A dupla formada pelo armador Allen Iverson, com 31 pontos, e pelo ala Carmelo Anthony, com 29, deu a vitória ao Denver Nuggets, que venceu por 107 a 99 o Portland Trail Blazers . O time é vice-líder da Divisão Noroeste. Outros jogos da rodada da NBA: Atlanta Hawks 104 x 92 Philadelphia 76ers New Orleans Hornets 108 x 112 New Jersey Nets Minnesota Timberwolves 86 x 81 Indiana Pacers Chicago Bulls 95 x 87 Boston Celtics