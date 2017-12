Spurs anula LeBron James e sai na frente nas finais da NBA

Calejado por possuir experiência em outras finais da NBA, o San Antonio Spurs não encontrou dificuldades para superar o Cleveland Cavaliers por 85 a 76, na noite de quinta-feira, e sair na frente na decisão do título da temporada 2006/07 da liga norte-americana de basquete. O primeiro confronto entre as duas franquias ocorreu no Ginásio AT& T Center, em San Antonio, palco do segundo jogo, que acontece no domingo. Para bater os Cavaliers, que fazem a sua primeira participação em finais, o treinador dos Spurs, Gregg Popovich, armou uma forte marcação para barrar o ala LeBron James. A estratégia surtiu efeito e o jogador dos Cavs marcou apenas 14 pontos. Já o brasileiro Anderson Varejão, também da equipe de Cleveland, esteve em quadra por 31 minutos e fez 10 pontos, além de pegar quatro rebotes. "Ele [LeBron James] teve enormes dificuldades. Eles fecharam o garrafão e tentamos algumas jogadas de ´pick-and-roll´. Quando conseguimos entrar no garrafão, ele não conseguiu finalizar porque sempre jogavam nele não apenas um marcador, mas dois ou até três", analisou o técnico Mike Brown, dos Cavs. A estrela da equipe havia conseguido média de 25,8 pontos nos playoffs antes do jogo desta quinta. O cestinha do confronto foi ala francês Tony Parker, dos Spurs. Ele marcou 27 pontos, três a mais que o pivô Tim Duncan, que conseguiu registrar um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao pegar 13 rebotes. Já o argentino Manu Ginobili fez 16 pontos. A equipe texana já possui três títulos da NBA (1999, 2003 e 2005).