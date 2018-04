Spurs arrasa Grizzlies e sai na frente na final do Oeste

O time texano soube neutralizar o forte jogo de garrafão do Grizzlies e limitou o ataque do adversário. Marc Gasol teve 15 pontos e sete rebotes, mas Zach Randolph esteve em um dia irreconhecível e anotou apenas dois pontos, com um arremesso convertido dos oito que tentou. O cestinha da equipe saiu do banco, Quincy Pondexter, com 17 pontos. Mike Conley anotou 14.

O armador do Grizzlies, no entanto, não conseguiu brecar Tony Parker, que estava em dia inspirado e anotou 20 pontos, além de nove assistências, para comandar a vitória. Kawhi Leonard também apareceu com qualidade no ataque para marcar 18 pontos, enquanto Danny Green contribuiu com 16.

Logo no primeiro quarto o Spurs abriu 31 a 14 e daí para frente só teve que administrar a vantagem. No último período, a diferença beirou os 30 pontos, mas, com os reservas em quadra, o Grizzlies conseguiu diminuir um pouco e minimizar o atropelamento que sofreu.

A série final da Conferência Oeste terá sequência nesta terça-feira, quando Spurs e Grizzlies voltam a se enfrentar em San Antonio. Já pelo lado Leste, Miami Heat e Indiana Pacers começam a decisão na quarta-feira, em Miami.