Spurs atropela Grizzlies fora de casa e exibe força como vice-líder do Oeste

O time texano agora acumula 16 vitórias em 20 jogos e só está atrás do Warriors nesta conferência, na qual o Grizzlies ocupa o quinto lugar, com nove derrotas em 20 confrontos. A equipe de Memphis também está atrás no Oeste do Oklahoma City Thunder, terceiro colocado, com 11 vitórias e oito derrotas, e do Dallas Mavericks, quarto com o mesmo retrospecto do Thunder.

Kawhi Leonard, com 27 pontos, se destacou pelo Spurs e foi o cestinha da partida realizada no Tennessee, enquanto LaMarcus Aldridge e Tony Parker contabilizaram 18 e 17 pontos, respectivamente, pela equipe visitante. Já pelo time da casa, Marc Gasol, Mike Conley e Mario Chalmers fizeram 15 pontos cada um. Eles acabaram sendo, por sinal, os maiores pontuadores de uma equipe que teve um desempenho ofensivo modesto.

O Thunder, por sua vez, acabou caindo por 97 a 95, fora de casa, em outro duelo desta rodada de quinta-feira à noite. A equipe foi superada mesmo contando com a dupla de astros formada por Kevin Durant e Russell Westbrook contabilizando 25 pontos cada um.

No final das contas, Dwyane Wade se garantiu como grande nome do jogo para o Heat ao marcar 28 pontos, além de ter quatro rebotes e quatro assistências. Wade, por sinal, marcou os últimos oito pontos da equipe da Flórida e liderou o seu time, que teve Chris Bosh fazendo 16 pontos como segundo maior cestinha da equipe.

O resultado deixou o Heat na quarta posição da Conferência Leste, agora com 11 vitórias em 17 partidas, logo atrás do Indiana Pacers, que estacionou nos 12 triunfos ao ser batido por 123 a 111 pelo Portland Trail Blazers, fora de casa.

A derrota fez o Pacers perder a vice-liderança do Leste para o Chicago Bulls, que tem uma derrota a menos do que a equipe de Indiana e agora só está atrás do líder Cleveland Cavaliers, dono de 13 triunfos em 18 partidas.

Em outro duelo realizado na rodada desta quinta-feira, o Denver Nuggets venceu o Toronto Raptors por apenas um ponto (106 a 105), fora de casa, e fez a equipe canadense estacionar nas 12 vitórias na quinta colocação da Conferência Leste, na qual já disputou 20 partidas. Agora com sete triunfos em 20 duelos, o Nuggets é apenas o 12º colocado do Oeste.

O brasileiro Lucas Bebê atuou por 16 minutos pelos Raptors no confronto e neste período ele acumulou seis pontos, um rebote e uma roubada de bola. Já o destaque do time de Toronto foi DeMar DeRozan, cestinha do jogo, com 34 pontos. O Nuggets, porém, teve boa atuação coletiva e viu Will Barton sair da reserva para marcar 22 pontos, enquanto o francês Joffrey Lauvergne contabilizou um "double-double" de 14 pontos e dez rebotes.

Já o Boston Celtics venceu com autoridade na rodada desta quinta-feira ao passar pelo Sacramento Kings por 114 a 97, fora de casa, onde o quarteto formado por

Isaiah Thomas (21 pontos), Jae Crowder (20), Avery Bradley (20) e Kelly Olynyk (20) liderou o time de Massachusetts, sétimo colocado do Leste, com 11 vitórias em 19 partidas. Já o Kings é o antepenúltimo do Oeste, com 13 derrotas em 20 jogos.

Confira os resultados da rodada desta quinta-feira da NBA:

Miami Heat 97 x 95 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 105 x 106 Denver Nuggets

Utah Jazz 94 x 103 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 83 x 103 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 123 x 111 Indiana Pacers

Sacramento Kings 97 x 114 Boston Celtics

Confira os jogos desta sexta-feira:

New York Knicks x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers