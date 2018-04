Spurs avançam à final da Conferência Oeste; Knicks vencem e seguem vivos

OAKLAND - O San Antonio Spurs venceu o Golden State Warriors por 94 a 82, fora de casa, na rodada desta quinta-feira pelos playoffs da NBA, e assegurou vaga na final da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos. Com o resultado, a equipe fechou em 4 a 2 a série melhor de sete jogos deste confronto e se credenciou para enfrentar o Memphis Grizzlies, que eliminou o Oklahoma City Thunder na outra semifinal.

O primeiro jogo desta decisão será neste domingo, em San Antonio, sendo que o Spurs tem a vantagem de fazer até quatro dos possíveis sete duelos desta final em casa, pois realizou a segunda melhor campanha da Conferência Oeste durante a temporada regular. Já o Grizzlies ficou em quinto lugar neste estágio da competição.

Para selar sua classificação à final em Oakland, o Spurs exibiu uma bela atuação coletiva, que teve como um dos destaques o brasileiro Tiago Splitter. O pivô esteve por 31min08s em quadra, nos quais acumulou 14 pontos, quatro rebotes e uma assistência.

Já o cestinha da equipe no duelo foi Tim Duncan, com 19 pontos, enquanto Kawhi Leonard brilhou com um "double-double" de 16 pontos e dez rebotes. Tony Parker, por sua vez, também foi importante com 13 pontos e oito assistências.

Pelo lado do Warriors, Stephen Curry foi o cestinha do jogo, com 22 pontos, enquanto o reserva Jarrett Jack foi o segundo maior pontuador da equipe, com 15. Já Carl Landry e Klay Thompson tiveram atuações ofensivas discretas, respectivamente com 11 e dez pontos.

KNICKS SEGUEM VIVO

Se o Spurs assegurou lugar na final do Oeste, o New York Knicks conseguiu se manter vivo na briga por uma vaga na decisão da Conferência Leste ao bater o Indiana Pacers por 85 a 75, no Madison Square Garden, nesta rodada de quinta-feira dos playoffs.

Com o resultado obtido em casa, o Knicks reduziu para 3 a 2 a vantagem do rival na série melhor de sete partidas deste confronto e forçou a disputa do sexto jogo, que será realizado neste sábado, em Indianápolis. Quem levar a melhor nesta semifinal irá encarar o Miami Heat, atual campeão da NBA, na decisão desta conferência.

O Knicks garantiu a sua continuidade na luta por uma vaga na final ao ser liderado por uma atuação decisiva de Carmelo Anthony. Autor de 28 pontos, o astro foi o cestinha da partida e ainda ajudou sua equipe com seis assistências. Para completar, o time contou com desempenho regular de Chris Copeland e J. R. Smith, cada um com 13 pontos marcados, e Raymond Felton, com 12.

Já o Pacers teve como principais destaques Paul George, segundo maior cestinha do jogo, com 23 pontos, e David West, com um "double-double" de 17 pontos e dez rebotes.

Os playoffs da NBA não contarão com nenhum jogo nesta sexta-feira, antes de voltarem a ser disputados neste fim de semana com o sexto duelo entre Pacers e Knicks e com a primeira partida da final da Conferência Oeste, entre Spurs e Grizzlies, domingo, em San Antonio.