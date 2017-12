Spurs bate Cavaliers por 83 a 82 e é o novo campeão da NBA

O San Antonio Spurs consagrou-se campeão da NBA, após vencer o Cleveland Cavaliers por 83 a 82, no quarto jogo das finais. Com isso, o time fechou a série melhor de sete com o placar de 4 a 0. É o quarto título do Spurs desde 1999 e o terceiro nos últimos cinco anos. O armador francês Tony Parker, que esta noite marcou 24 pontos, pegou sete rebotes e deu uma assistência, foi o MVP (jogador mais valioso) das finais. Ele teve média de 24,5 pontos e 57% de acerto nos arremessos de quadra nos quatro jogos. É o primeiro francês a receber o prêmio. O argentino Manu Ginóbili foi o cestinha do Spurs, com 27 pontos. Foi ele quem garantiu a vitória e o título nos minutos finais. Esta é a oitava final na história da NBA vencida por 4 a 0. Antes, só Boston Celtics, Los Angeles Lakers e Chicago Bulls tinham conseguido uma vitória tão arrasadora. "Foi um sonho realizado, mas todos os companheiros fizeram um grande trabalho e alcançamos o objetivo de ganhar o título", disse Parker após o jogo. Ele recebeu também o abraço e o beijo de sua noiva, a atriz de televisão Eva Longoria, ainda na quadra. Com o jogo empatado em 66 a 66, Ginóbili e o também argentino Fabricio Oberto foram fundamentais. A menos de seis minutos do fim, os dois juntos marcaram então oito pontos seguidos, estabelecendo uma vantagem de 74 a 66. Foi uma reação importante para o Spurs, que chegou a ficar mais de cinco minutos sem conseguir marcar um só ponto no começo do quarto período, permitindo uma seqüência de 11 a 0 para o Cavaliers. O principal jogador do Spurs, o ala Tim Duncan, somou apenas 12 pontos e 15 rebotes. Além disso, perdeu seis bolas. Nada de dinastia O treinador do Spurs, Gregg Popovich, que venceu as quatro finais da NBA que disputou, disse que apesar da série de conquistas a equipe não deve ser considerada uma "dinastia", como os supertimes montados antes por Celtics, Lakers e Bulls. Para ele, apesar dos títulos, o basquete apresentado não permite a comparação. O veterano ala Robert Horry, que no playoff contra o Phoenix Suns se envolveu num incidente que custou a suspensão do pivô Amar Stoudemire e do francês Boris Diaw, tornou-se o oitavo profissional da NBA a conquistar sete anéis de campeão. Os dois primeiros foram pelo Houston Rockets; depois vieram três pelo Lakers de Shaquille O´Neal e Kobe Bryant, e em seguida dois defendendo o Spurs. "Posso jogar mais um ano e repetir o título com o Spurs", declarou Horry após o jogo. LeBron decepciona A esperada "consagração" do ala LeBron James não aconteceu. Já se fala de uma crise grave na NBA, devido à desigualdade crescente entre as equipes das Conferências Oeste e Leste. Nem James, que era a esperança do Cavaliers em sua primeira final em 37 anos, elevou o nível da competição. A final foi a de menor audiência de toda a história. O astro do Cavaliers, que já vinha sendo "coroado" antecipadamente como o novo Michael Jordan da NBA, voltou a falhar nos momentos decisivos. Os seus 24 pontos, 10 assistências e seis rebotes não foram suficientes, já que ele errou 10 de 30 arremessos de quadra e perdeu seis bolas, uma delas a menos de dois minutos do fim. Os árbitros ainda ajudaram James nas suas penetrações, apitando falta pessoal na maioria delas. Mas não adiantou. E seus companheiros estiveram ainda pior, com apenas 36% de acerto nos arremessos de quadra. O reserva brasileiro Anderson Varejão, nesse quesito, ficou bem acima da média do Cavaliers. Ele acertou seus três arremessos de quadra e dois lances livres, anotando oito pontos em 23 minutos. Ele também pegou três rebotes, deu uma assistência e roubou três bolas, encerrando assim a primeira participação de um brasileiro em finais da NBA.