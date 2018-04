Spurs bate com tranqüilidade o Milwaukee Bucks pela NBA

O San Antonio Spurs não encontrou dificuldades para vencer, em casa, neste domingo, o Milwaukee Bucks por 113 a 88, em partida da temporada regular da NBA. Veja também Heat quebra seqüência de 16 derrotas ao bater Knicks pela NBA O destaque do Spurs (6-1) ficou com o ala-armador argentino Manu Ginóbili, com 21 pontos. O ala Tim Duncan também se destacou no ataque do San Antonio e deixou a quadra com um "double double", ao converter 16 pontos e pegar 10 rebotes. O armador Mo Williams foi o cestinha do Bucks (2-4), com 17 pontos, enquanto o ala-armador Michael Redd contribuiu com 14.