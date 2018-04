Spurs bate Lakers e faz 3 a 0 nos playoffs da NBA

Os protagonistas do jogo foram Tim Duncan, autor de 26 pontos e nove rebotes, e Tony Parker, responsável por 20 pontos e 7 assistências. Com a dupla inspirada, os visitantes controlaram a partida desde o início e nem mesmo os 25 pontos e 11 rebotes de Dwight Howard e os 24 pontos de Darius Morris foram suficientes para oferecer maior resistência.

Assim, o Lakers está próximo da eliminação. Sem Kobe Bryant, afastado das quadras por pelo menos seis meses, a equipe pode se despedir da NBA em caso de nova derrota, no domingo. O Spurs garantiria a classificação ao fechar a série melhor-de-sete jogos por 4 a 0.

O Lakers não foi o único time tradicional a viver momento tão negativo nestes playoffs. Assim como a equipe de Los Angeles, o Boston Celtics está a apenas uma derrota de cair na competição. Na sexta, sofreu o terceiro revés para o New York Knicks, ao perder por 90 a 76, diante de sua torcida.

Carmelo Anthony foi o principal responsável pelo resultado, com seus 26 pontos que deixaram o Knicks perto da primeira vitória em uma série de playoffs em 13 anos. A equipe ainda contou com 15 pontos e 10 assistências de Raymond Felton. Pelo Celtics, Kevin Garnett, com 12 pontos, e Paul Pierce, com 17, tiveram atuações mais discretas.

No outro jogo da noite, o Golden State Warriors bateu o Denver Nuggets, em casa, e virou a série, fazendo 2 a 1 no placar geral. A vitória de sexta foi apertada, por 110 a 108, depois que o Nuggets desperdiçou um arremesso perigoso nos instantes finais da partida. As duas equipes voltam à quadra no domingo.