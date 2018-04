Spurs bate Lakers e sobe para a terceira colocação no Oeste

O San Antonio Spurs fez na noite de terça-feira sua melhor partida na temporada 2009/2010 da NBA. O resultado foi uma vitória respeitável, por 105 a 85, sobre o Los Angeles Lakers, equipe de melhor campanha na atual edição da liga.

Para chegar à 23.ª vitória em 36 jogos, a equipe texana contou com a dupla formada por Tim Duncan e Tony Parker. O ala-pivô foi o cestinha da partida com 25 pontos, e também liderou a estatística de rebotes, com 13; o armador, por sua vez, somou 22 pontos e deu seis assistências.

Além da atuação inspirada de seus dois principais jogadores, o Spurs foi beneficiado por uma lesão de Kobe Bryant, grande estrela do Lakers. O ala-armador jogou durante boa parte da partida sentindo dores nas costas. No fim do terceiro período, ele não aguentou e deixou a partida.

A derrota foi a nona do Los Angeles Lakers em 38 partidas na temporada 2009/2010. Apesar do mau resultado, a equipe da Califórnia ainda lidera a Conferência Oeste com tranquilidade - o Spurs pulou da quinta para a terceira colocação, logo atrás do Dallas Mavericks.

No Leste, a ponta continua com Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, que não jogaram na terça-feira. O terceiro colocado Orlando Magic aproveitou a folga dos líderes para encostar na classificação. A equipe da Flórida venceu o Sacramento Kings por 109 a 88 em noite inspirada de Dwight Howard, que marcou 30 pontos, pegou 16 rebotes, deu cinco assistências e três tocos.

Confira os resultados dessa terça-feira:

Washington Wizards 90 x 99 Detroit Pistons

Charlotte Bobcats 102 x 94 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 104 x 102 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 105 x 85 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 88 x 109 Orlando Magic

Os jogos desta quarta-feira:

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Indiana Pacers x Phoenix Suns

Philadelphia 76ers x New York Knicks

New Jersey Nets x Boston Celtics

New Orleans Hornets x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Miami Heat