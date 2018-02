Spurs bate Nuggets e segue líder da Divisão Sudoeste

O San Antonio Spurs venceu, em casa, o Denver Nuggets por 102 a 91, em partida válida pela temporada regular da NBA. Os destaques do Spurs (18-5) ficaram com o ala-armador Michael Finley e o pivô argentino Fabricio Oberto, com 21 pontos cada. Com o resultado, o San Antonio manteve-se na liderança da Divisão Sudoeste. O ala-armador Allen Iverson foi o melhor em quadra pelo Nuggets (14-9), com 30 pontos, enquanto o ala lituano Linas Kleiza converteu outros 16. Mesmo com a derrota, o Denver continuou na liderança da Divisão Noroeste. Todos os resultados da rodada da NBA: Atlanta Hawks 93 x 84 Charlotte Bobcats Orlando Magic 119 x 123 Memphis Grizzlies Washington Wizards 92 x 79 Sacramento Kings Cleveland Cavaliers 86 x 92 Philadelphia Sixers Miami Heat 103 x 106 Indiana Pacers New York Knicks 94 x 86 New Jersey Nets New Orleans Hornets 101 x 98 Phoenix Suns Houston Rockets 83 x 96 Dallas Mavericks Milwaukee Bucks 95 x 92 Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs 102 x 91 Denver Nuggets Utah Jazz 96 x 75 Seattle SuperSonics