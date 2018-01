Spurs bate o Pacers, vence 6ª seguida e segue invicto em casa na NBA

O resultado manteve o Spurs invicto nas partidas disputadas em seu ginásio, com 16 vitórias em 16 jogos disputados. No total, já são 24 em 29 partidas da temporada, números que lhe dão a segunda melhor campanha da Conferência Oeste e de toda a NBA. O Pacers, por sua vez, sofreu a 11.ª derrota e é o quarto colocado do Leste.

Como em boa parte da temporada, o destaque do Spurs ficou por conta do ala Kawhi Leonard, que contribuiu com 24 pontos para a vitória. Além disso, foi o grande responsável pela marcação do principal nome do Pacers, Paul George, que teve sua pior atuação em 2015/2016, com somente sete pontos, tendo acertado um dos 14 arremessos de quadra que tentou.

Quem também continua fazendo bonito no Oeste é o Oklahoma City Thunder. A equipe chegou à 19.ª vitória, com a terceira melhor campanha da conferência, ao vencer o duelo direto com o Los Angeles Clippers por 100 a 99, fora de casa. O time californiano caiu para a quinta posição da conferência, agora com 13 derrotas.

Os armadores de ambas as equipes travaram um duelo particular durante a partida. Pelo Thunder, Russell Westbrook anotou 33 pontos, mas Chris Paul respondeu com 32, além de 10 assistências. No fim, no entanto, quem apareceu foi Kevin Durant (24 pontos, nove rebotes e sete assistências), que acertou o arremesso que deu a vitória ao Thunder com cinco segundos no cronômetro e ainda bloqueou a tentativa de Chris Paulo no lance seguinte.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A rodada de segunda-feira da NBA ainda teve alguns brasileiros em quadra. Na Geórgia, Tiago Splitter anotou oito pontos e três rebotes vindo do banco, no triunfo do Atlanta Hawks sobre o Portland Trail Blazers por 106 a 97. Allen Crabbe foi o cestinha da partida, com 19 pontos.

Já Raulzinho foi titular do Utah Jazz no triunfo sobre o Phoenix Suns por 110 a 89, em casa. O brasileiro deixou a quadra com nove pontos e quatro rebotes. O grande cestinha da noite, no entanto, saiu do lado do Suns: Brandon Knight, com 26 pontos.

Confira os resultados de segunda-feira da NBA:

Washington Wizards 113 x 99 Sacramento Kings

Boston Celtics 113 x 99 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 99 x 107 Orlando Magic

Atlanta Hawks 106 x 97 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 102 x 105 Brooklyn Nets

Houston Rockets 102 x 95 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 106 x 92 Indiana Pacers

Utah Jazz 110 x 89 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 99 x 100 Oklahoma City Thunder

Acompanhe as partidas da NBA nesta terça-feira:

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies

Miami Heat x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers