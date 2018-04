Spurs batem Thunder e igualam recorde de vitórias em casa na NBA

Em uma temporada que será lembrada por muitos anos, seja pela incrível campanha do Golden State Warriors ou pela despedida de Kobe Bryant, o San Antonio Spurs de 2015/2016 também deu um jeito de escrever seu nome na história da NBA. Na noite de terça-feira, a equipe texana derrotou o Oklahoma City Thunder no AT&T Center por 102 a 98, na prorrogação, e igualou o recorde de vitórias em casa em uma temporada.

Segundo colocado do Oeste, o time chegou à 66.ª vitória na temporada, sendo a 40.ª em casa, nas 41 partidas que disputou. A única derrota em San Antonio aconteceu no último domingo para os Warriors. A incrível marca igualou a campanha histórica do Boston Celtics, que também perdeu somente uma vez em casa em 1985/1986. Na época, a equipe contava com nomes como Larry Bird, Bill Walton, Robert Parish e Kevin McHale.

Mas o San Antonio Spurs também esbanja talento e só não é mais reverenciado por causa da grande campanha dos Warriors, que ofuscam os feitos dos texanos. Em 2015/2016, os Spurs já registraram a melhor campanha em uma temporada regular da história da vitoriosa franquia. E se vencerem o Dallas Mavericks na quarta-feira, terminarão com o sétimo melhor retrospecto da história da liga na temporada regular.

Na terça, no duelo de dois classificados do Oeste para os playoffs, o San Antonio Spurs teve mais dificuldade que o esperado, já que o Thunder poupou seus três maiores astros: Kevin Durant, Russell Westbrook e Serge Ibaka. Dion Waiter (17 pontos) cresceu no fim e levou o jogo para a prorrogação, mas aí Kawhi Leonard, cestinha com 26 pontos, definiu a favor dos donos da casa.

Quem também faz grande campanha nesta temporada e voltou a vencer na terça-feira é o Toronto Raptors. No Canadá, a equipe recebeu o pior time da temporada, o Philadelphia 76ers, e aproveitou para atropelar por 122 a 98, com 18 pontos de Norman Powell. O brasileiro Lucas Bebê atuou por nove minutos e terminou com quatro pontos.

Garantido nos playoffs como segundo colocado do Leste, atrás somente do Cleveland Cavaliers, o Toronto Raptors chegou à 55.ª vitória nesta temporada. Situação bem diferente dos 76ers, que venceram somente 10 vezes e terminarão como último colocado da mesma conferência.

No Oeste, o quarto colocado Los Angeles Clippers também venceu na terça-feira. Em casa, enfrentou o desfalcado Memphis Grizzlies e não teve qualquer trabalho para fazer 110 a 84, com 12 pontos e 13 assistências de Chris Paul. O resultado derrubou a franquia para sétimo no Oeste, mas também já garantida nos playoffs.

Confira os resultados da NBA na terça-feira:

Indiana Pacers 102 x 90 New York Knicks

Detroit Pistons 93 x 99 Miami Heat

Toronto Raptors 122 x 98 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 102 x 98 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 110 x 84 Memphis Grizzlies

Acompanhe as partidas desta quarta-feira na NBA:

Boston Celtics x Miami Heat

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Houston Rockets x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x Utah Jazz

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets