Spurs batem Grizzlies na NBA O San Antonio Spurs derrotou o Memphis Grizzlies em partida da noite deste domingo pelos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). Placar final: 110 a 97. O cestinha do jogo foi Tony Parker, que contribuiu com 29 pontos (13 assistências e dois rebotes) para a vitória do Spurs. Com a vitória, o San Antonio fechou em 4 a 0 o confronto em melhor-de-sete jogos contra o Memphis. A equipe passou assim para as semifinais da Conferência Oeste da NBA. Veja os resultados das demais partidas da noite: Indiana Pacers 90 x 75 Boston Celtics Los Angeles Lakers 92 x 88 Houston Rockets New Jersey Nets 100 x 94 New York Knicks