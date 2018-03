Spurs batem Mavericks na NBA Tim Duncan dominou o terceiro jogo da final da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquete, a NBA, ao marcar 34 pontos e pegar 24 rebotes para ajudar sua equipe, o San Antonio Spurs, a vencer o Dallas Mavericks pelo placar de 96 a 83. Com o resultado, os Spurs agora lideram a série melhor-de-sete jogos, com duas vitórias contra uma de Dallas. Para piorar ainda mais a situação dos Mavs, o astro do time, o alemão Dirk Nowitzki deixou a partida com um joelho machucado e pode ficar de fora dos próximos confrontos.