Spurs batem Pacers na NBA Quando dois times como San Antonio Spurs (atual campeão da NBA) e Indiana Pacers se enfrentam, é sempre promessa de um grande jogo de basquete. Na noite deste sábado não foi diferente. As duas equipes, líderes de suas respectivas Divisões, proporcionaram ao torcedor que foi ao ginásio dos Spurs uma partida cheia de emoções, que só foi decidida na prorrogação, com a vitória do time da casa por 89 a 88. Mais um confronto entre as duas potências está marcado para a próxima sexta-feira. Confira os demais resultados da noite: Washington Wizards 94 x 87 Philadelphia 76ers New York Knicks 94 x 88 Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves 83 x 77 Miami Heat Chicago Bulls 89 x 84 New Orleans Hornets Utah Jazz 92 x 71 Atlanta Hawks Golden State Warriors 113 x 110 Seattle SuperSonics (na prorrogação)