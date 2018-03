Spurs batem Suns e estão perto da final A equipe do Phoenix Suns não consegue mais mascarar suas deficiências. O San Antonio Spurs é, simplesmente, um time melhor. Com uma bela atuação tanto de seu setor defensivo como do ofensivo, os Spurs venceram os Suns por 102 a 92 e agora só precisam de mais uma vitória para voltar à grande final da NBA e defender seu título contra o vencedor do Conferência Leste. Os destaques da partida foram Tim Duncan, que marcou 33 pontos e pegou quinze rebotes e Tony Parker, com dezoito pontos e sete assistências.