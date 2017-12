Spurs buscam recuperação na NBA O San Antonio Spurs, campeão da última temporada e atual penúltimo da Divisão Meio-Oeste, enfrenta nesta segunda-feira o Los Angeles Clippers ? que perdeu do Denver Nuggets, do brasileiro Nenê, por 98 a 86, no sábado. O pivô, que fez seu segundo jogo depois de cinco rodadas parado por contusão, teve atuação apagada: em 18 minutos, somou cinco pontos e três rebotes. Cinco jogos completam a rodada desta segunda-feira: Boston x Memphis; Detroit x New York; Milwaukee x Chicago; New Jersey x Utah; Indiana x Phoenix.