Spurs conquista título da NBA Jogando em casa e sob a liderança do ala Tim Duncan, o San Antonio Spurs venceu na madrugada desta sexta-feira o Detroit Pistons, por 81 a 74, na sétima e última partida das finais da NBA, sagrando-se pela terceira vez em sua história campeão da mais importante liga de basquete do mundo. O Spurs foi campeão nas temporadas de 1998-1999 e 2002-2003. O Spurs, comandado por Tim Duncan - eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) das finais -, só foi acordar para o jogo no terceiro e último quartos, quando a equipe estava em situação delicada. Duncan, destaque do time nos três títulos conquistados, foi o cestinha da partida com 25 pontos, além de ter pego 11 rebotes e dado dois tocos. Outra peça valiosa em quadra foi o ala-armador argentino Emanuel Ginóbili, com 23 pontos, cinco rebotes, quatro assistências e um roubo de bola. O veterano reserva Robert Horry, com 15 pontos, também se destacou. Já no Pistons, campeão da temporada passada e que não conseguiu entrar para a história como a primeira equipe a levar o título após uma desvantagem de 2 a 0, o ala-armador Richard Hamilton foi o destaque, com 15 pontos.